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الصين تطالب برفع الحظر عن الاستثمار الأمريكي في الشركات المرتبطة بجيشها

02:27 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
الصين تطالب برفع الحظر عن الاستثمار الأمريكي في الشركات المرتبطة بجيشها

وزارة الخارجية الصينية

بكين - أ ش أ

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن استهداف الشركات الصينية تحت مسمى "الأمن القومي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى التزامها بحماية مصالح الشركات الصينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" تحظر الاستثمار الأمريكي في الشركات المرتبطة بالجيش الصيني.

وقال بين إن "الصين تحث الجانب الأمريكي على التعاطي مع سياسة التكامل العسكري المدني للصين من منظور صحيح".

وأضاف بين أن "تحرك الولايات المتحدة يأتي بدوافع سياسية، ويتعارض مع قواعد التجارة العالمية ومبدأ منافسة السوق، وأنه سيضر بشكل خطير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية".

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