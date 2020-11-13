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الهند تسجل 44878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و547 وفاة

08:34 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
الهند تسجل 44878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و547 وفاة

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 44 ألفا و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و728 ألفا و795 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 547 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 128 ألفا و688 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 484 ألفا و547 شخصا.وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و115 ألفا و580 شخصا بزيادة قدرها 49 ألفا و79 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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فيروس كورونا الهند

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