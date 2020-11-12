جوتيريش يحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء
وكالات:
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا المستجد.
جوتيريش يحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباءإصابات كورونا تتجاوز 51.81 مليون إصابة في العالم.
وكتب جوتيريش، في حسابه على موقع "تويتر": عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس"، مشيرا الى "أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم".
وشدد على أنه "إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل".
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