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فايزر تنفى اتهامات ترامب حول تعمد تأخير الإعلان عن اللقاح لحرمانه من الأصوات الانتخابية

06:46 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
فايزر تنفى اتهامات ترامب حول تعمد تأخير الإعلان عن اللقاح لحرمانه من الأصوات الانتخابية

دونالد ترامب

واشنطن - (بي بي سي)

نفي الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية العملاقة، فايزر، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعمد تأخير إعلان التوصل للقاح لفيروس كورونا لحرمانه من زيادة عدد المصوتين لصالحه فى الانتخابات.

وفي حديثه لشبكة "CNN" قال ألبرت بورلا، إنه لم يعلم بالنتائج قبل يوم الأحد.

وأظهرت التجارب في كل من الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا أن الذين حصلوا على اللقاح اكتسبوا مناعة من فيروس كورونا بنسبة 90 في المئة بعد سبعة أيام من حصولهم على الجرعة الثانية.

ووتأتي تصريحات بورلا ردًا على تغريدة لترامب قال فيها إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والحزب الديمقراطي أخروا إعلان النتيجة، لكن في الواقع، لم يكن لأي منهما أي سيطرة على التوقيت، ولكن ذلك لم يمنع ترامب ونجله دون جونيور وآخرين من الزعم إن ثمة مؤامرة لضرب دونالد ترامب من خلال صندوق الاقتراع.

وبحسب بورلا، فإن نتائج التجربة التى أجرتها لجنة مستقلة تم الكشف عنها صباح الأحد.

كما تم تقديم ادعاءات أخرى بأن شركة فايزر و بايونتيك كانتا على علم بنتائج مشجعة في أكتوبر الماضي بدون دليل.

وتقول شركة فايزر إنه سُمح لها "بإلقاء نظرة مؤقتة" على بيانات التجربة الشهر الماضي، لكنها لم تتمكن من استخلاص استنتاجات ذات مغزى منها.

وتضيف أنها و شركة بايونتيك ستحصلان على بيانات أمان كافية بحلول نهاية الشهر الجاري، قبل أن تتم إحالة اللقاح إلى الجهات الرقابية.

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