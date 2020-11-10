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إغلاق لبنان العام: منع التجول بين 5 عصرا و5 فجرا.. واستثناء المطار

03:58 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
إغلاق لبنان العام: منع التجول بين 5 عصرا و5 فجرا.. واستثناء المطار

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- أ ش أ:

أصدرت الحكومة اللبنانية القرارات التنفيذية المكملة لقرار الإغلاق العام الكُلي للبلاد، متضمنة تعديل لتوقيت منع التجول في كافة أنحاء لبنان مع بدء حالة الإغلاق السبت المقبل، ليصبح ابتداء من الـ 5 عصرا بدلا من الـ 9 مساء وحتى الـ 5 فجرا.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المختصين، وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، اجتماعا استثنائيا، الثلاثاء، اتُخذ في ختامه قرار بالإغلاق العام الشامل بكافة أرجاء لبنان، ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

وتضمنت القرارات التنفيذية للحكومة إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، مع استثناء مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت من الإغلاق العام.

وشملت الاستثناءات وضع حد يبلغ 25% من طاقة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة التي يتطلب الأمر استمرار العمل بداخلها، بالإضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإطفاء، ومؤسسات الكهرباء والمياه العمومية والاتصالات والإنترنت وكافة ما يرتبط بتوفير وتوزيع المحروقات والوقود، والقطاع الصحي، والبنوك، وقطاعات الزراعة والصناعة، والسلك الدبلوماسي، والقضاة والمحامون الذين ينظرون في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة، والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم مساعدات في المجالات الصحية والغذائية.

كما تضمنت الاستثناءات من الإغلاق العام، المطاحن والمخابز والأفران وقطاعات بيع المواد الغذائية، وشركات نقل البضائع، وقطاعات النظافة، والصحافة والإعلام، والقائمون على أعمال الترميم في المناطق المتضررة من انفجار ميناء بيروت البحري.

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ميشال عون بيروت لبنان المطار حسان دياب

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