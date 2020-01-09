أوكرانيا تطلب دعمًا من الأمم المتحدة للتحقيق في تحطم طائرتها بإيران

وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها طلبت دعمًا غير مشروطًا من الأمم المتحدة؛ للتحقيق في حادثة تحطم طائرتها يوم الأربعاء الماضي، في طهران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينج 737" التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".

وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء/الخميس، بأن "الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم (نحو 2400 متر). لم يبعث الطيّار أي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية".

وأضافت أنه "بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته".

وأوضحت المنظمة أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة، وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.