ترامب يعلن ضرورة توسيع حلف الناتو ليشمل الشرق الأوسط

وكالات:

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه من الضروري توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ليشمل الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكد ترامب، في كلمة اليوم الخميس، أن أن عقوبات جديدة وقعتها واشنطن على طهران، دخلت حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة ستعلن عنها.

وأشار ترامب، إلى أن لديه شبهات عديدة حول ما جرى للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أنه ربما "حدث خطأ من شخص ما".

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينج 737" التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".

وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء/الخميس، بأن "الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم (نحو 2400 متر). لم يبعث الطيّار أي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية".

وأضافت أنه "بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته".

وأوضحت المنظمة أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة، وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.