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وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر حاملاً رسالة من السيسي

01:55 م الخميس 09 يناير 2020
وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر حاملاً رسالة من السيسي

وزير الخارجية سامح شكري

كتبت - إيمان محمود

يتوجه صباح اليوم، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبون.

كما أنه من المقرر أن يلتقي بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.

سامح شكري السيسي الجزائر وزارة الخارجية

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