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رئيس الوزراء الياباني يثني على رد ترامب "المنضبط" تجاه إيران

06:52 ص الخميس 09 يناير 2020
رئيس الوزراء الياباني يثني على رد ترامب "المنضبط" تجاه إيران

شينزو آبي

طوكيو - (د ب أ):

أثنى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على الرد المنضبط" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعد هجومها على قاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن آبي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مكتبه بطوكيو.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ليلة الثلاثاء/الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي اعتتزامه فرض عقوبات جديدة على إيران لكنه لم يعلن عن خطوات عسكرية مباشرة.

شينزو آبي ترامب إيران قوات أمريكية

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