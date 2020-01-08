غدًا.. يوم حداد في إيران على ضحايا الطائرة الأوكرانية

وكالات:

أعلنت الحكومة الإيرانية، غدًا الخميس، يوم "حداد" على ضحايا تحطم طائرة بوينج 737، التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وضحايا التدافع خلال مراسم وداع الجنرال، قاسم سليماني.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نعرب عن تعازينا لأسر مواطنينا الذين لقوا حتفهم في كرمان، أثناء مشاركتهم في مراسم وداع الجنرال قاسم سليماني، وفي حادث تحطم الطائرة هذا الصباح، حيث أعلنت الحكومة يوم 9 يناير، يوم حداد وطني".

وأفادت الأنباء بأن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف تحطمت بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، بعد وقت قصير من إقلاعها.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، كان هناك 168 راكبا و 9 من أفراد الطاقم على متن الطائرة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن غالبية القتلى في الحادث، هم مواطنون إيرانيون.