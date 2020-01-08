نيوزيلندا وكندا تؤكدان سلامة أفرادهما العسكريين بالعراق بعد القصف الإيراني

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت نيوزيلندا وكندا اليوم الأربعاء أن أفرادهما العسكريين بالعراق لم يلحق بهم ضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال جوناثان فانس ، قائد الأركان الدفاعية للجيش الكندي قوله : "يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع أفراد القوات المسلحة الكندية (في العراق) سالمون".

كما أكدت أيضا السلطات النيوزيلندية أن أفرادها العسكريين هناك سالمون، وأنه تتم مراجعة أمن القوات بعد هجمات العراق.