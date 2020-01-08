أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نيوزيلندا وكندا تؤكدان سلامة أفرادهما العسكريين بالعراق بعد القصف الإيراني

05:55 ص الأربعاء 08 يناير 2020
نيوزيلندا وكندا تؤكدان سلامة أفرادهما العسكريين بالعراق بعد القصف الإيراني

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت نيوزيلندا وكندا اليوم الأربعاء أن أفرادهما العسكريين بالعراق لم يلحق بهم ضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال جوناثان فانس ، قائد الأركان الدفاعية للجيش الكندي قوله : "يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع أفراد القوات المسلحة الكندية (في العراق) سالمون".

كما أكدت أيضا السلطات النيوزيلندية أن أفرادها العسكريين هناك سالمون، وأنه تتم مراجعة أمن القوات بعد هجمات العراق.

نيوزيلندا العراق الهجوم الإيراني قاعدة عين الأسد كندا

الخبر التالى:

بعد إعلان إيران تدميرها كليا.. معلومات عن قاعدة عين الأسد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران تنتقم.. استهداف القواعد الأمريكية بالعراق (تغطية خاصة)