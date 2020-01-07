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ترامب يهدد بالعقوبات: لو سحبنا قواتنا من العراق سنتركه للنفوذ الإيراني

09:42 م الثلاثاء 07 يناير 2020
ترامب يهدد بالعقوبات: لو سحبنا قواتنا من العراق سنتركه للنفوذ الإيراني

دونالد ترامب

وكالات:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض عقوبات على العراق حال "لم تحترم" بغداد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا إن الحكومة العراقية لم تطلب من أمريكا حتى الآن سحب قواتها.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إلى أن واشنطن تود سحب القوات الأمريكية من العراق "في مرحلة ما"، مضيفًا في الوقت ذاته إلى أنه حال سحب القوات في الوقت الحالي سوف يكون هناك مجال كبير للنفوذ الإيراني.

وقال ترامب "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا".

وتابع ترامب "سليماني كان يخطط لهجوم كبير"، مضيفًا أن أمريكا مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها على أي تهديد إيراني.

دونالد ترامب إيران العراق الولايات المتحدة

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