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الناتو يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع العراق

03:11 م الثلاثاء 07 يناير 2020
الناتو يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع العراق

حلف شمال الأطلسي

بغداد- (د ب أ):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء على أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة مع العراق .

وقال ستولتنبرج ، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ، إن لدى الناتو "الرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها ومحاربة داعش"، حسب بيان عراقي.

وعبّر رئيس الوزراء العراقي عن" اعتزاز العراق بعلاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو ، وبيان سياسة الحكومة وعلاقاتها المتوازنة وموقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته".

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "التباحث في الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية وجهود تفادي نشوب حرب في المنطقة وتخفيض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الحرب".

حلف شمال الأطلسي الناتو العراق عادل عبد المهدي

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