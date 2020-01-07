رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري

طوكيو- (د ب أ):

أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في منتصف يناير الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن تصريحات آبي أمام لجنة الحزب.

وذكرت مصادر أن الزيارة إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

وقررت حكومة آبي أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.