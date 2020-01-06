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ترامب: لن نترك العراق إلا إذا دفعت بغداد مقابل القاعدة الجوية الأمريكية

02:43 ص الإثنين 06 يناير 2020
ترامب: لن نترك العراق إلا إذا دفعت بغداد مقابل القاعدة الجوية الأمريكية

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم كشف المعلومات الاستخبارية المتعلقة بقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".

وأضاف ترامب في تصريحات، نقلتها "سكاي نيوز"، أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، ردًا على تورط إيران في قتل أمريكيين، مهددًا بما أسماه "ثأر كبير" إذا ردت إيران.

وهدد ترامب بفرض عقوبات ضد بغداد، وقال: "الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية مقابل القاعدة الجوية الأمريكية هناك".​

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