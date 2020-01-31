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الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها لأربع مدن صينية

11:20 ص الجمعة 31 يناير 2020
الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها لأربع مدن صينية

الخطوط الجوية التركية

بكين- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية التركية وقف رحلاتها إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانجتشو، وشيان، الصينية حتى يوم 9 فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صادر عن يحيى أوستون، المستشار الصحفي للخطوط الجوية التركية.

وقال أوستون في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية: "قررنا وقف رحلاتنا إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانجتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير، من أجل تقييم الوضع والتطورات الأخيرة الناشئة عن فيروس كورونا مع السلطات الوطنية والدولية".

وكانت شركات عديدة في أنحاء العالم أعلنت تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد"، و بينها شركة "لوفتهنزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية (بريتش ايرلاين) وشركات آسيوية وأوروبية.

الخطوط الجوية التركية الصين بكين فيروس كورونا

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