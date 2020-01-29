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المغرب ينفي تسجيل أي حالة إصالة بفيروس كورونا الجديد

09:03 م الأربعاء 29 يناير 2020
المغرب ينفي تسجيل أي حالة إصالة بفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

الرباط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى اليوم، نافية الإشاعات المنتشرة خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و أضافت الوزارة، في بيان رسمي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، المرصودة من قبل المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.

و شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار فيديو لسيدة تزعم فيه تسجيل إصابة أحد الصينيين من رواد مطعم صيني في مدينة فاس غرب العاصمة الرباط.

ولم يصدر عن وزارة الخارجية المغربية أي توضيحات بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها لإجلاء الطلبة المغاربة المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، بعد صدور تعليمات من الملك بإعادتهم إلى المغرب عقب لجوء بعضهم لنشر نداء استغاثة عبر فيسبوك.

فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية المغرب

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