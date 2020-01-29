أبو الغيط التدخلات الخارجية بالعراق جعلته حلبة صراع لأطراف دولية

كتب - محمد عطايا:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي.

وشدد الأمين العام، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجًا من الأزمة، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنيبًا لانزلاق البلاد إلى أوضاع سيئة.

واعتبر أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي أوصلت البلد إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراعٍ لأطراف اقليمية ودولية، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين، خاصة أن الشعب العراقي لا يرغب في رؤية بلادهم مسرحًا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة.

وناشد أبو الغيط العراقيين، بأطيافهم وضع مصلحة العراق أولاً، والسعي إلى مُعالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدًا أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قِبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.