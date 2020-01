في 20 صورة.. كيف حول "كورونا" ووهان الصينية إلى مدينة أشباح؟

كتبت- رنا أسامة:

بين ليلةٍ وضُحاها تحوّلت مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، التي كانت تعج بالحياة في وسط الصين، إلى مدينة موبوءة معزولة عن العالم بعد تفشيّ فيروس كورونا الجديد الذي انطلق منها وتحديدًا من سوق "هونان" للمأكولات البحري بالجُملة، لتعُزل بالكامل وتُصبح هي والمدن المحيطة بها "أكبر حجر صحي" في التاريخ البشري وتوصف بأنها "مدينة أشباح".

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الجديد حتى هذه اللحظة إلى 132 حالات وفاة- معظمهم في مقاطعة "هوبي"- وتسجيل 6078 حالة إصابة مؤكّدة في 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية. ووصل منذ ظهوره في 31 ديسمبر الماضي إلى دول اليابان والولايات المتحدة وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وفرنسا وتايوان وفيتنام وكندا ونيبال وكمبوديا وألمانيا وسريلانكا والإمارات.

ومنذ فُرِض الحجر الصحي على مدينة ووهان - مركز تفشّي الوباء الفيروسي القاتل- باتت شوارعها شبه مهجورة، مع إغلاق المحال التجارية، ومنع المركبات غير الضرورية من السير على الطرق العامة، وسط تحذيرات إلى سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة بعدم مغادرة منازلهم إلا في الظروف الطارئة، والالتزام بارتداء الأقنعة الواقية.

وإثر عزلها، تدافع السكان على المستشفيات لإخضاعهم للكشف، وتهافتوا على تخزين المؤن فيما خلت أرفف المتاجر، واصطفت الطوابير أمام محطات البنزين. وقبل أيام، أُعلِن مغادرة 5 ملايين من سكان المدينة التي تأتي في المرتبة 42 عالميًا من حيث المساحة وعدد السكان، حسبما أظهرت صور نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية.

Hospitals in Wuhan have been severely overloaded as thousands of potentially infected individuals seek medical help.#WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia #WuhanOutbreak #WuhanLockDown #CoronaVirus pic.twitter.com/syXUm0JSKC