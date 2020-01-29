روسيا: نطور لقاحا مضادا للفيروس القاتل.. وسلّمنا بكين "شفرته الوراثية"

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت القنصلية الروسية في مدينة غوانزو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج الصينية، أن موسكو وبكين يعملان على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي أودى حتى الآن بحياة 106 أشخاص في جميع أنحاء الصين.

وقالت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء: "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لُقاح"، مُشيرة إلى أن بكين سلّمت روسيا الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس القاتل.

وفيما لم يتحدد بعد منشأه الحيواني، ذكرت دراسة حديثة نشرتها مجلة العلوم الصينية، أن الفيروس القاتل يتقاسم سلالة من الفيروس الموجود في الخفافيش فقط، في حين يُعتقد أن الوبائيات المميتة السابقة فيروسيّ "سارس" و"إيبولا" نشأت في الثدييات الطائرة.

والأحد الماضي، أعلن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها بالصين، شيوي ون بو، أن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويعكُف حاليًا على تحديد سلالته، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضاف أنهم يعملون أيضًا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يوضح موعدًا لإعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية في الصين أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ، ويُمكن أن تجري العدوى به من خلال التلامس أيضًا.

وافتُتِح الأربعاء أول مستشفى لعلاج مُصابي كورونا بمنطقة هوانجانج بعد يومين من بدء عمليات البناء، فيما تعكف السلطات على بناء مستشفيين آخرين في مدينة ووهان.

وحتى الآن، تأكّد إصابة 5974 شخصًا بالتهاب رئوي ناجم عن الفيروس في 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية الـ23، وذلك حتى، ووفاة 132 شخصًا أغلبهم في مقاطعة "هوبي"، وفق تقرير اللجنة الوطنية للصحة الصادر الأربعاء.

منذ انطلاقه في 31 ديسمبر الماضي من سوق "هونان" للمأكولات البحرية بالصين بمقاطعة هوبي، وصل الفيروس القاتل إلى 16 دولة حتى الآن في آسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج.