ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 7

كوالالمبور/واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا ارتفع إلى 7 حالات.

وكانت الصين ، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أعلنت ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 131 حالة ، فضلا عن إصابة تحو 5500 .