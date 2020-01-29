ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 7
01:36 ص الأربعاء 29 يناير 2020
كوالالمبور/واشنطن - (د ب أ):
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا ارتفع إلى 7 حالات.
وكانت الصين ، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أعلنت ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 131 حالة ، فضلا عن إصابة تحو 5500 .
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