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ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 7

01:36 ص الأربعاء 29 يناير 2020
ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 7

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مالي

كوالالمبور/واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا ارتفع إلى 7 حالات.

وكانت الصين ، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أعلنت ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 131 حالة ، فضلا عن إصابة تحو 5500 .

فيروس كورونا ماليزيا
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