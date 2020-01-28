أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من الصفقة عامل حاسم في تشكيل الموقف العربي

وكالات:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، على أن الإعلان عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن تتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين وبوساطة نزيهة.

جاءت تصريحات الأمين العام خلال استقباله جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "ترامب" للسلام والمقرر طرحها خلال ساعات.

وحرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية تقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخلياً وعربياً، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، مُشدداً على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.