مقتل 11 بسبب انفجار اسطوانات غاز في مصنع للعطور بشرق باكستان

لاهور- (د ب أ):

لقى 11 شخصا على الاقل حتفهم، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار اسطوانات غاز في مصنع للعطور بمنطقة شهدارة في مدينة لاهور الباكستانية، مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بأكمله ، بحسب ما أكده مسؤولون.

وأفادت صحيفة "دون" الاخبارية على موقعها الالكتروني، بأنه قد تم نقل أحد المصابين، 30 عامًا، إلى المستشفى الواقع في لاهور بإقليم البنجاب شرقي باكستان، في حالة حرجة.

وقد تسبب الحريق أيضا في انهيار سقف المبنى، مما أدى إلى محاصرة السكان الآخرين تحت الأنقاض، بالاضافة إلى إلحاق أضرار بالمبنى المجاور.

ويتم حاليا إنقاذ باقي المحاصرين تحت الأنقاض. وبحسب ما قاله السكان، فقد كان هناك 15 عاملا على الأقل داخل المصنع وقت اندلاع الحريق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة إنقاذ تدعى رنا أزهر، قولها إنه قد تمت السيطرة على الحريق، وأن الوفيات نتجت في الأساس جراء انهيار سقف المبنى.