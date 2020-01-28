الجامعة العربية: فلسطين طلبت عقد اجتماع بحضور عباس لبحث "صفقة القرن"

القاهرة - وكالات:

أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العريية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت المقبل .

وقال زكى إن المندوبية الدائمة لفلسطين لدي الجامعة العربية طلبت اليوم الثلاثاء عقد هذا الاجتماع، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بـ"صفقة القرن" المُنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية .

وأكد العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدلها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية.

وقال السفير زكي إن موضوع خطة السلام المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن" والإجراءات التى قامت بها إدارة الرئيس ترامب ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والتضييق على منظمة "الأونروا" وقطع المعونات الأمريكية لها، وغيرها من إجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين.

وأشار إلى أن الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس وحلها يجب أن يكون سياسيًا، معتبرًا أن الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولم يمكن استبدلها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التى أعلنت عنها إدارة ترامب.