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جانتس بعد لقاء ترامب يتعهد بتطبيق "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

11:13 م الإثنين 27 يناير 2020
جانتس بعد لقاء ترامب يتعهد بتطبيق "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

بيني جانتس

وكالات

أكد بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، والمنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أنه سيعمل على تطبيق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بشكل فوري عقب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ووفقًا القناة 13 العبرية، فقد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، استمر 50 دقيقة.

بيني جانتس صفقة القرن الانتخابات الإسرائيلية إسرائيل

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