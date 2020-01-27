مقتل قائد حوثي وإصابة 4 من مرافقيه في هجمات للجيش اليمني بتعز

عدن - أ ش أ

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، هجمات واسعة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل قائد حوثي وإصابة 4 من مرافقيه.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن قوات الجيش نفذت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب المدينة، الأمر الذي أسفر عن مقتل قائد القطاع الغربي التابع لمليشيا الحوثي، المكنى "أبو عبدالعزيز" وأربعة من مرافقيه، وإصابة آخرين بنيران الجيش الوطني في الجبهة ذاتها.

في المقابل.. قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية، أحد الأسواق الشعبية غرب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 10 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قصفت سوق المقهاية في منطقة الضباب غرب تعز، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وجرح عشرة آخرين.

ويأتي تجدد المعارك بتعز في الوقت الذي تشهد فيه جبهتا "نهم والجوف" شرق صنعاء معارك عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى.