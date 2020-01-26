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الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا

05:53 م الأحد 26 يناير 2020
الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا

الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس

بكين - (د ب أ):

أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الأحد، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى ان الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طريقة العلاج في مستشفى تشي هي في مدينة ووهان وسط الصين المتضررة بقوة من الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا في الصين وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم ألفي شخص.

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