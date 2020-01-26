أردوغان يعلن تشكيل مجلس تعاون رفيع المستوى بين تركيا والجزائر

كتبت – إيمان محمود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه قرر تشكيل مجلس تعاون رفيع المستوى بين تركيا والجزائر.

وأضاف أن الجزائر لها تأثير مباشر في الملف الليبي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق بين البلدين على إزالة العقبات أمام زيادة الاستثمارات والعمل المشترك.

واستطرد: "نجري اتصالات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والعودة لطاولة الحوار".

ودعا أردوغان الرئيس الجزائري إلى زيارة تركيا العام الجاري، لحضور الاجتماع الأول لمجلس التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده حريصة على أمن الجزائر واستقرارها،

التطورات في ليبيا تؤثر على الجارة الجزائر بشكل مباشر، مشيرًا إلى عدم إمكانية الحصول على أي نتيجة في ليبيا عبر الحلول العسكرية.

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى دولة الجزائر وهي المحطة الأولى في الجولة التي تشمل زيارة عدد من الدول الإفريقية ومن بينها السنغال وغامبيا.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن زيارة أردوغان إلى الجزائر "على درجة عالية من الأهمية، كونها ستشمل توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، ومن المنتظر إعلان تشكيل مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى من خلال التوقيع على اتفاقية مشتركة بهذا الخصوص".

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن "الجزائر من أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا، وتربطها بها علاقات تاريخية وطيدة".

وتعتبر زيارة أردوغان هي الأولى عقب انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد بتون، في ديسمبر 2019.