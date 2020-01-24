25 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

رام الله- (أ ش أ):

أدى نحو 25 ألف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن المصلين أدوا شعائر صلاة الجمعة رغم الإجراءات العسكرية المشددة من قبل قوات الاحتلال التي نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأصيب، في وقت سابق اليوم، شاب وسيدة بالرصاص واعتقل آخر عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وكانت فعاليات القدس دعت إلى إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده والسيطرة عليه.