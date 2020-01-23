واشنطن تفرض عقوبات تستهدف كيانات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توقيع عقوبات على شخصين، و6 شركات، منها شركات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأكدت الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن شركات المستهدفة بالعقوبات العاملة في قطاع البتروكيماويات، عملت على تمويل الحرس الثوري الإيراني، بما يعادل مئات الملايين من الدولارات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، أكد أن بلاده ستواصل سياسة فرض العقوبات للضغط على النظام الإيراني، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية أثرت بشكل فعال على الوضع الاقتصادي.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، منذ أيام، أن "العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي".

واستطرد "النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات القادمة من الأن".