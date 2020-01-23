أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

واشنطن تفرض عقوبات تستهدف كيانات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني

08:18 م الخميس 23 يناير 2020
واشنطن تفرض عقوبات تستهدف كيانات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني

واشنطن تفرض عقوبات تستهدف كيانات مرتبطة بقطاع النف

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توقيع عقوبات على شخصين، و6 شركات، منها شركات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأكدت الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن شركات المستهدفة بالعقوبات العاملة في قطاع البتروكيماويات، عملت على تمويل الحرس الثوري الإيراني، بما يعادل مئات الملايين من الدولارات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، أكد أن بلاده ستواصل سياسة فرض العقوبات للضغط على النظام الإيراني، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية أثرت بشكل فعال على الوضع الاقتصادي.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، منذ أيام، أن "العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي".

واستطرد "النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات القادمة من الأن".

فرض عقوبات اقتصادية واشنطن طهران النفط الإيراني

الخبر التالى:

بوتين يزور الضفة الغربية ويلتقي عباس: علاقاتنا متجذرة وتاريخية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات العائد 13.75% من يوم الأحد