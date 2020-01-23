الإمارات توقع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لتقديم مساعدات للمتضررين في سوريا

أبوظبي - أ ش أ

وقعت الإمارات اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية "ACTED"، يتم بموجبها تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للسكان المتضررين من الصراع في سوريا بتمويل قيمته 7.3 مليون درهم "2 مليون دولار أمريكي" وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات لدعم الأشقاء السوريين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات /وام/، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، خاصة توفير احتياجات فصل الشتاء، وتوزيع الخيم ومواد الإيواء للأسر النازحة حديثاً، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة والتحديث للمخيمات وتنفيذ تعديلات طارئة على وحدات الإيواء خاصة التي تضررت نتيجة الصراع.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات لتقديم المساعدات للأشقاء السوريين خاصة في مناطق الصراع، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الفرنسية "ACTED" التي تملك العديد من الإمكانيات والقدرات الفنية التي تجعلها تقوم بتوصيل المساعدات بكفاءة وفعالية إلى المناطق السورية المستهدفة.

من جانبه، قال سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة لودوفيك بوي إن الاتفاقية مثال نموذجي للتعاون الإماراتي الفرنسي في المجال الإنساني، متوجهًا بالشكر إلى دولة الإمارات على كافة إسهاماتها السخية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن أهمية العمل المحوري الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المتمرسة كوكالة "ACTED" في المناطق التي تتعرض فيها أرواح الأشخاص للخطر، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لضمان القدرة على توصيل مساعدات الإغاثة الإنسانية بحرية لكافة أجزاء سوريا.

من جانبها، قالت ماري بيير كالي، المدير التنفيذي لوكالة "ACTED" : نرحب بالمساعدة السخية المقدمة من دولة الإمارات حيث سيساعدنا هذا الدعم على توصيل المساعدات التي تحتاجها الأسر السورية خلال موسم الشتاء قارس البرودة، وفي أوقات الأزمات، يمكن لكل دولار يتم تقديمه أن يسهم في إنقاذ أرواح.