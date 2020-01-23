أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

52 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

02:03 م الخميس 23 يناير 2020
52 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي يتم فتحها من قبل شرطة الاحتلال لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى فلسطين شرطة الاحتلال

الخبر التالى:

العراق والناتو يبحثان قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان