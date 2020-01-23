52 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي يتم فتحها من قبل شرطة الاحتلال لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.