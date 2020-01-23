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موسكو: مقتل 40 جنديًا سوريًا في هجوم شنه مسلحون في إدلب

12:05 م الخميس 23 يناير 2020
موسكو: مقتل 40 جنديًا سوريًا في هجوم شنه مسلحون في إدلب

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بمقتل نحو 40 جنديا سوريا، وإصابة 80 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزارة أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للجيش السوري يوم أمس.

وأضافت الوزارة أنه تم قتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.

وزارة الدفاع الروسية موسكو سوريا

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