رئيس الوزراء التونسي يستقيل من حزبه للتفرغ لتشكيل الحكومة

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، استقالته مساء اليوم الأربعاء، من حزبه "التكتل من أجل العمل والحريات" تمهيدا للتفرغ لمهامه في تكوين الحكومة.

ونشر الفخفاخ بيان استقالته بعد يومين من تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد للانطلاق في مشاوراته لتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز شهرًا وفق ما ينص عليه الدستور.