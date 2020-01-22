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رئيس الوزراء التونسي يستقيل من حزبه للتفرغ لتشكيل الحكومة

09:27 م الأربعاء 22 يناير 2020
رئيس الوزراء التونسي يستقيل من حزبه للتفرغ لتشكيل الحكومة

إلياس الفخفاخ

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، استقالته مساء اليوم الأربعاء، من حزبه "التكتل من أجل العمل والحريات" تمهيدا للتفرغ لمهامه في تكوين الحكومة.

ونشر الفخفاخ بيان استقالته بعد يومين من تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد للانطلاق في مشاوراته لتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز شهرًا وفق ما ينص عليه الدستور.

إلياس الفخفاخ تونس الحكومة التونسية

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