حسان دياب: سفراء أجانب أعربوا عن استعدادهم لمساعدة لبنان

بيروت - (د ب أ)

كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال لقاء مع الإعلاميين في السرايا الحكومية، اليوم الأربعاء، أنه التقى عددا من السفراء خلال عملية تأليف الحكومة وانهم أعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان.

وأشار إلى أن العمل الآن سوف يتركز "على اتمام البيان الوزاري ونيل الثقة لكي نبدأ بتطبيق الإصلاحات المطلوبة على الصعيد الاقتصادي وغير الاقتصادي".

ولم يحدد دياب مهلة للانتهاء من إقرار البيان الوزاري، مشيرا إلى أن "الدستور يعطي مهلة ثلاثين يوما من أجل إقرار البيان الوزاري"، وقال إنه سيتم عقد جلسات متتالية حتى يتم الانتهاء من إقرار البيان الوزاري" في أسرع وقت".

وردا على سؤال، كشف رئيس الحكومة عن لقائه "أكثر من سفير والسفير الفرنسي أحد هؤلاء، والسفراء هم الذين طلبوا مواعيد وزاروني خلال فترة التأليف، وسنلتقي لاحقا جميع السفراء الذين أعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي، عند تأليف الحكومة".

وردا على سؤال عن مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان، قال دياب إن الأمر "غير وارد حاليا"، مضيفا "إننا سنبني على الايجابيات".

وطالب بأن يبقى الحراك الشعبي مستمرا على أن يكون حراكا مطلبيا بدون عنف "لكي يحاسبنا، أما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء إلى الحراك، وأتمنى أن ينتهي هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول وجود ممثلين عن الحراك الشعبي في الحكومة، قال دياب "أولا أنا أمثل الحراك، وقلت إنني تبنيت كل مطالب الحراك كرئيس حكومة. ثانيا لاحظتم أن هناك عددا من الوزراء كوزيرة العدل التي تشارك في عدد من الندوات، وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب والرياضة كان لها دور في الحراك".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة قد أعلن مساء أمس الثلاثاء من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، بينهم ست وزيرات للمرة الأولى. برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة.