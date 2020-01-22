رئيس مجلس النواب اللبناني : متفائل بالحكومة الجديدة

بيروت- ( د ب أ):

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بالحكومة الجديدة .

ونقلت الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم عن بري قوله ، لدى مغادرته القصر الجمهوري في بعبدا ، "الاعلام غير متفائل ولكن أنا متفائل".

وكان بري شارك في اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة حسان دياب.

وبدأت اليوم الجلسة الأولى للحكومة برئاسة الرئيس عون.

وتم الليلة الماضية إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري التي سبق أن استقالت في أكتوبر.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة ، ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وأعرب محتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها بـ"المستفزة" كونها، وفقا لهم، تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية.