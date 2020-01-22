نصف وزراء الحكومة الروسية الجديدة جدد وأكثر شبابا

موسكو- (د ب أ):

علقت صحيفة "إسفيستيا" الروسية على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قائلة في عدد اليوم الأربعاء إن نحو نصف وزراء الحكومة الجديدة من الوجوه الجديدة ، وأكثر شبابا من الوزراء السابقين.

وحسب الصحيفة فإنه تم تغيير 15 من إجمالي 31 وزيرا في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها ميشوستين أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن جبهة نواب رئيس الوزراء قد جددت من الأساس، حيث لم يحتفظ بمركزه في الحكومة السابقة من هذه الجبهة، سوى ثلاثة من الوزراء، في حين عين ستة وزراء جدد "وتخلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين عن تعيين نائب عاشر له".

وقالت الصحيفة إن متوسط أعمار أعضاء مجلس الوزراء الجديد أصبح 47 عاما، مما يعني أن الحكومة الجديدة أكثر شبابا من الحكومة السابقة، "حيث كان متوسط الأعمار داخل الحكومة السابقة أكثر بست سنوات".

وكان رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، قد أعلن استقالته من منصبه يوم الأربعاء الماضي في أعقاب خطاب بوتين عن حالة الأمة، والذي أعلن فيه الرئيس عن خطة للسماح لرئاسة الوزراء بمزيد من السلطات عبر استفتاء على الدستور.

و اقترح بوتين اسم ميخائيل ميشوستين، رئيس جهاز الضرائب الاتحادي ، لخلافة ميدفيديف.

ووقع بوتين يوم الخميس الماضي مرسوما بتعيين ميشوستين ، وعين رئيس الوزراء المستقيل دمتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الامن الروسي وهو منصب مستحدث.