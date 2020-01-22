صحيفة ألمانية تُشيد بخطاب ترامب في دافوس

فرانكفورت- (د ب أ):

علقت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسيتونج" الألمانية على ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكتبت الصحيفة المحافظة في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "هناك الكثير من الانتقادات حول أداء دونالد ترامب في دافوس. على سبيل المثال تملق الذات. لكن ترامب محق في أطروحته القائلة بأن العالم لا يمكن أن يتقدم على المدى الطويل إلا إذا تطلع إلى المستقبل بثقة ولم يغرق في تشاؤم المتشائمين. وربما تم توجيه هذا إلى (الناشطة المراهقة في مجال حماية المناخ) جريتا تونبرج".

ورأت الصحيفة أن تونبرج ليست وحدها في ذلك، وكتبت: "التنبؤ بنهاية العالم يحدث باستمرار منذ قرون... دون جدوى"، مضيفة أنه "من الصحيح أيضا أن اقتصادات السوق قادرة على الأرجح على مواجهة تحديات المستقبل".

وذكرت الصحيفة أنه "سواء كان الأمر يتعلق بتغير المناخ أو توفير إمدادات آمنة للناس من مياه الشرب، فإن التقدم في المقام الأول هو نتاج للابتكارات، واقتصاديات السوق تمثل أفضل نظام لتطويرها".