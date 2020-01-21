وكالات:

بدأت اليوم الثلاثاء ، في مجلس الشيوخ وقائع المحاكمة التاريخية التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط خلافات حول القواعد التي تحكم هذه المحاكمة.

وبدأت المحاكمة مع استعداد زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل لفرض قواعد لإدارتها تمكنه من إنهائها في غضون أيام، فيما تعهد الديمقراطيون بمحاربته باستماته في كل منعطف.

وقال ماكونيل إن الأغلبية في المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري تدعم بالفعل الحل الذي تبناه لتحديد شروط المحاكمة ،

لخلق "عملية عادلة" في مواجهة ما أسماه بالاتهام بالتقصير الذي "لم يسبق له مثيل" في مجلس النواب.

وأضاف في مجلس الشيوخ :"هذه هي خارطة الطريق العادلة لمحاكمتنا".

وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ ، قال زعيم الأقلية تشاك

شومر إنه سيقترح إجراء تعديلات على قواعد المحاكمة لتمديد الوقت للدفوع وتقديم الشهود والأدلة.

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