الجدول الزمني لمحاكمة ترامب

القاهرة- (وكالات):

تبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء (1800 بتوقيت جرينتش)، في مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ثالث محاكمة تمهد لعزل الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وسوف يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو لما سيكون على الأرجح أول يوم كامل من إجراءات المحاكمة.

وفي الأسبوع الماضي، أدى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية. ومنذ ذلك الحين، تقدم نواب ينتمون للحزب الديمقراطي سوف يترأسون الادعاء، والمعروفون باسم مديري مجلس النواب، بمذكرتهم القانونية، وقام فريق الدفاع الذي يمثل ترامب بالإجراء نفسه.

ويواجه الرئيس أولا تهمة إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق مع منافسه السياسي المحلي جو بايدن، من أجل مساعدة حملة ترامب الانتخابية لحصوله على ولاية ثانية.

ويأتي في الاتهام الثاني في المحاكمة أنه عرقل تحقيق الكونجرس في قضية أوكرانيا. وتمت الموافقة على كلا الاتهامين الشهر الماضي من جانب مجلس النواب.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وقال فريقه القانوني أمس الاثنين إن الرئيس هو ضحية "عملية تلاعب" ذات دوافع سياسية وأنه لم يرتكب أي خطأ.

وقال الفريق القانوني إن القضية "واهية" وأن الاتهامين المطروحين في المحاكمة "لا ينطويان على أي جريمة أو انتهاك للقانون على الإطلاق".

فيما يلي الخطوات المتوقعة في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته، حسبما نقلت سي إن إن الإخبارية ورويترز:

20 يناير

مجلس النواب قدم رده على رد ترامب بشأن استدعاء مجلس الشيوخ له لمحاكمته.

ترامب قدم مذكرة قانونية دعت إلى الرفض الفوري لبندي الاتهام اللذين وجههما مجلس النواب في إطار مساءلته .

21 يناير

أمام مجلس النواب حتى الظهر (الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي) ليقدم مذكرة اعتراض على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض إذا اختار ذلك.

تستأنف المحاكمة في الساعة الواحدة ظهرًا ومن المتوقع أن تستمر ستة أيام أسبوعيا باستثناء أيام الأحد.

من المحتمل إجراء تصويت في 21 يناير على القواعد التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحا فيما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة.

من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود مما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.

فور إقرار القواعد يبدأ مديرو مجلس النواب الديمقراطيون والذين يشكلون فريق الادعاء في طرح حجتهم ضد ترامب.

عندما ينتهي مديرو مجلس النواب من عملهم يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المرافعات عدة أيام أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كمحلفين.

وحسب مصدرين، فإن كل طرف قد يحصل على 24 ساعة كحد أقصى لعرض قضيته.

قال المصدران إنه سيتم تقسيم الثماني والأربعين ساعة إلى أربع جلسات تستغرق كل منها 12 ساعة.

عقب المرافعات الافتتاحية سيتم إعطاء أعضاء مجلس الشيوخ وقتا لتقديم أسئلة لكل جانب.

من أواخر يناير إلى أوائل فبراير

من المتوقع أن يواصل الديمقراطيون الضغط من أجل أن يدلي شهود بأقوالهم خلال المحاكمة. وإذا تم ،كما هو متوقع، إقرار قواعد ماكونيل المبدئية للمحاكمة فمن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ في وقت ما بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان ستتم الاستعانة بشهادة شهود والتي سعى إليها الديمقراطيون.

قد يعقب ذلك عمليات تصويت لتقديم المرافعات النهائية إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الشهود.

الرابع من فبراير

يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس.