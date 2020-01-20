سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد
11:38 م الإثنين 20 يناير 2020
بغداد - (د ب ا)
أفادت وسائل إعلام عراقية محلية، بسقوط 3 صواريخ من طراز "كاتيوشا" قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخصراء في بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر أمني، قوله، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، مضيفًا أن الصواريخ ألحقت أضرارًا مادية دون معرفة إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.
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