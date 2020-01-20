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إيران تهدد بالانسحاب من "معاهدة عدم الانتشار" لو أحيل ملفها لمجلس الأمن

12:42 م الإثنين 20 يناير 2020
إيران تهدد بالانسحاب من "معاهدة عدم الانتشار" لو أحيل ملفها لمجلس الأمن

محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين بالانسحاب من "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي فإننا سننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وكانت الخارجية الإيرانية هددت في وقت سابق اليوم "بإجراء قوي ومختلف" إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي للجمهورية الإسلامية.

محمد جواد ظريف الخارجية الإيرانية مجلس الأمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

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