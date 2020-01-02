الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا حول إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

القاهرة – وكالات:

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضافت في بيان أنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا

وأدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

كما اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات في ليبيا.

وشدد بيان المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وقالت وزارة الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأكّدت مصر في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، الخميس، أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".