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قرقاش: البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام في ليبيا

11:31 م الأحد 19 يناير 2020
قرقاش: البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام في ليبيا

أنور قرقاش

وكالات

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.

وتابع: "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حل سياسي نحو السلام والاستقرار".

وأشار إلى أن "أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

أنور قرقاش أحداث ليبيا مؤتمر برلين الإمارات

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