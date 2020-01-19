إغلاق المدارس وتأخير رحلات طيران في طهران جرّاء الثلوج

طهران- (أ ف ب):

غطت ثلوج كثيفة شوارع طهران الأحد ما تسبب بتأجيل عدد من رحلات الطيران وإغلاق المدارس، وفق ما أفادت السلطات في العاصمة الإيرانية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن الثلوج بدأت تتساقط في وقت مبكر الأحد وتسببت باضطراب حركة السير في بعض الطرق الرئيسية السريعة في المدينة.

وقال رئيس شرطة المرور في طهران محمد رضا مهمندار للتلفزيون الرسمي: "علمنا أن الثلوج ستتساقط منذ الليلة الماضية ويؤثر ذلك بطبيعته على حركة السير".

وأضاف: "كان هناك بعض الجليد على بعض الطرق السريعة شمال (طهران) وتمت الاستجابة سريعًا إلى الحوادث".

وأُغلقت المدارس في جميع أحياء مدينة طهران وبعض أجزاء المحافظة في الصباح وبعد الظهر بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وتسببت الثلوج بتأخير رحلات جوية من وإلى مطار مهرآباد الدولي في طهران لساعات طويلة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية رضا جعفر زاده "ستستمر الرحلات في مهرآباد لكن مع بعض التأخيرات بسبب غياب الرؤية الواضحة".

لكنه أشار إلى أن الرحلات لا تزال على موعدها في مطار الإمام خميني الدولي في طهران كذلك.

ويتوقع أن تتواصل الثلوج حتى الاثنين في طهران وغيرها من المحافظات الشمالية.