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السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر خلال مؤتمر برلين

11:16 م السبت 18 يناير 2020
السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر خلال مؤتمر برلين

فائز السراج

برلين - (د ب أ)

دعا رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم السبت، إلى الضغط على مؤيدي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدًا الأحد، لبحث الأزمة الليبية.

وقال السراج في مقابلة إعلامية نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، مقتطفات منها إن حفتر ليس مستعدًا للسلام.

وأضاف أنه يحدوه "التفاؤل الحذر" بشأن مؤتمر ليبيا غدًا.

ودعا السراج إلى "رد دولي على الإغلاق النفطي في ليبيا".

فائز السراج حكومة الوفاق الليبية خليفة حفتر مؤتمر برلين أحداث ليبيا

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