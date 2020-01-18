السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر خلال مؤتمر برلين

برلين - (د ب أ)

دعا رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم السبت، إلى الضغط على مؤيدي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدًا الأحد، لبحث الأزمة الليبية.

وقال السراج في مقابلة إعلامية نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، مقتطفات منها إن حفتر ليس مستعدًا للسلام.

وأضاف أنه يحدوه "التفاؤل الحذر" بشأن مؤتمر ليبيا غدًا.

ودعا السراج إلى "رد دولي على الإغلاق النفطي في ليبيا".