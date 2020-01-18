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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش اليمني إلى 60 قتيلاً

11:15 م السبت 18 يناير 2020
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش اليمني إلى 60 قتيلاً

الجيش اليمني

وكالات

أفادت قناة "العربية" في نبأ لها مساء اليوم السبت، بارتفاع أعداد قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش اليمني إلى 60 قتيلاً.

أفادت قناة الإخبارية السعودية، بمقتل العشرات من الجيش اليمني، في هجوم لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدف معسكر تدريب في مدينة مأرب، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية باليمن.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن، أعلنت مقتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي وإصابة آخرين، اليوم السبت، في هجوم واسع شنته قوات الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، شمال غرب اليمن.

وأفادت الأنباء اليمنية "سبأ" بأن مدفعية الجيش قصفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في منطقة "المداوير" وغرب "مفرق قطبين"؛ وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

الجيش اليمني هجوم صاروخي ميليشيات الحوثي إيران

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