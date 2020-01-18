غسان سلامة: قمة برلين مظلة حامية لتوافقات الليبيين اللاحقة

القاهرة- (د ب أ):

قال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحاليةا إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وإنه سيعرضها على قمة برلين المقررة غدًا الأحد بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.

وشدد سلامة، في حوار هاتفي أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته اليوم السبت على أن قمة برلين "لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية".

وأعرب سلامة عن أمله في "إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة بحيث نضع حدا لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى".

وشدد الممثل الأممي على أن "هناك عدد ا كبيرا من غير الليبيين الذين يقاتلون في الجبهات الليبية، فهناك مقاتلون من أكثر من 10 دول، آخرهم كان وصول عدد من المقاتلين السوريين"، مفيدا بأنه جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم.

ويشارك في قمة برلين مصر والجزائر، والإمارات والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والكونغو وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

ووجه وزير الخارجية الألمانية خلال زيارة لليبيا الاسبوع الماضي دعوة إلى كل من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا والمشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، لحضور المؤتمر .

تجدر الإشارة إلى أنه تمت دعوة الكونغو لحضور المؤتمر بسبب تكليف رئيسها دنيس ساسو انجيسو من جانب الاتحاد الأفريقي، قبل ثلاث سنوات برئاسة لجنة رفيعة المستوى تعنى بالأزمة الليبية.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.