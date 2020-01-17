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روسيا : تدريبات الناتو تشبه إلى حد كبير استعدادات الحرب

03:10 م الجمعة 17 يناير 2020
روسيا : تدريبات الناتو تشبه إلى حد كبير استعدادات الحرب

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن التدريبات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) في الجناح الشرقي للحلف تشبه إلى حد كبير استعدادات لصراع عسكري على نطاق واسع.

وأشارت الوزارة، على موقعها الرسمي حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن الدول الأعضاء في الناتو تعزز باستمرار تواجدها العسكري بالقرب من حدود روسيا، وتعمل على تحسين كفاءة إعادة نشر القوات للجناح الشرقي.

وأوضحت الخارجية الروسية أن كثافة التدريبات، التي تشبه إلى حد كبير استعدادات لصراع عسكري على نطاق واسع، آخذة في الزيادة، كما يستمر التطوير المنهجي للجزء الأوروبي من نظام الدفاع الصاروخي للناتو.

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