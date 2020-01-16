الكرملين: سيتحدد "بمرسوم رئاسي" آلية الموافقة على التعديلات الدستورية

القاهرة- وكالات:

استبعد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء استفتاء للموافقة على التعديلات الدستورية التي اقترحها الأخير في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن دميتري بيسكوف، الخميس، قوله إنه سيجري تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة.

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أوضح أن "هذا ليس استفتاء، لكنه تصويت على هذه التعديلات، سيتم تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي" يصدر قريبا.

وأعلن الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية يوم أمس الأربعاء، أن "التعديلات التي يتعين علينا مناقشتها لا تؤثر على الأسس الأساسية للدستور، مما يعني أنه يمكن الموافقة عليها من قبل البرلمان في إطار الإجراء الحالي والقانون الحالي من خلال اعتماد القوانين الدستورية ذات الصلة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن التعديلات المقترحة تتعلق بتغييرات هامة في النظام السياسي، وأنشطة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإنني أعتبر أنه من الضروري تصويت مواطني البلاد على المجموعة الكاملة لهذه التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد الروسي. واتخاذ القرار النهائي بناء على نتائجها فقط".

كان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قدّم إلى الرئيس بوتين، أمس الأربعاء، استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخير خطط في البرلمان لتعديل الدستور، قال عنها ميدفيديف إنها "ستُغير توازن السلطات في روسيا".